Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.390,76 %-0,70
        DOLAR 41,8531 %0,03
        EURO 48,9246 %0,32
        GRAM ALTIN 5.723,90 %1,11
        FAİZ 40,60 %-0,25
        GÜMÜŞ GRAM 71,57 %0,18
        BITCOIN 110.898,00 %-0,25
        GBP/TRY 56,2435 %0,25
        EUR/USD 1,1661 %0,12
        BRENT 61,99 %0,13
        ÇEYREK ALTIN 9.358,58 %1,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Beko'dan Hatay Kadın Voleybol Takımına destek - İş-Yaşam Haberleri

        Beko'dan Hatay Kadın Voleybol Takımına destek

        Beko, "Kadının İşi, Gücü" projesi kapsamında, depremde sekiz oyuncusunu kaybeden ve yeniden kurduğu takım ile TVF 2. Liginde mücadele etmeye başlayan arsaVev Hatay Voleybol Spor Kulübü'ne "Umut Sponsoru" oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 15:50 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beko'dan Hatay Kadın Voleybol Takımına destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beko, kadınlara verdiği desteğini voleybol ile Hatay’a taşıyor. Beko, 2019 yılından bu yana sürdürdüğü “Kadının İşi, Gücü” projesiyle, mesleklerdeki cinsiyet kalıplarını kırarak erkek egemen bayi ekosisteminde dönüşüm yaratmayı hedefliyor. Bu proje ile kadın girişimcilere özel avantajlar sunarak bayi olmaları ve ticari hayata daha kolay adım atmaları için destek oluyor. Kadınların ticaretin, üretimin ve girişimciliğin merkezinde yer alabileceğini göstermek; iş dünyasındaki potansiyellerini görünür kılmak için çalışıyor. Kadınların hayatın her alanında karar verici, lider ve rol model olarak var olmalarına destek verme misyonuyla yürüttüğü bu proje, Beko’nun toplumsal dönüşüm vizyonunun da güçlü bir yansıması. Beko, aynı vizyonu spor alanına da taşıyarak kadınların sahalarda da başarılarıyla öne çıkabilmelerine katkı sağlıyor. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na sürdürdüğü destekten sonra şimdi de voleybol sahalarında kadınların kalıpları kırmasına eşlik ediyor.

        REKLAM

        Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sporun birleştirici ve ilham verici gücü, tıpkı eğitim ve iş hayatı gibi, kadınların kendilerini gerçekleştirmelerine ve toplumda daha güçlü var olmalarına alan açıyor. Biz de Beko olarak, kadınların iş hayatında, girişimcilikte ve sporda gösterdikleri azmi desteklemeyi en öncelikli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda ‘Kadının İşi Gücü’ projesiyle, kadınların cesaretle attıkları adımları daha görünür kılmayı, başarı hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve onlara yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz. Toplumda mesleklerle ilgili cinsiyet kalıplarını, ön yargıları kırmayı; kadınları her alanda çalışmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Hatay Kadın Voleybol Takımı’nın, deprem sonrası sergilediği kararlılık ve yeniden ayağa kalkma iradesi, bu projenin ruhunu birebir yansıtıyor. Beko olarak, Hataylı kız çocuklarının hayallerine dokunmalarına ve umutlarını gerçeğe dönüştürmelerine vesile olabiliyorsak, bu bizim için yalnızca bir sponsorluk değil, topluma karşı en değerli sorumluluklarımızdan biridir. Deprem Hatay’da büyük yaralar açtı belki ama Hataylı gençler umudunu hiç kaybetmedi. Bu nedenle biz de Hataylı sporcuların, umudu sporda bulan, sporda bir gelecek gören genç kızların ve yaralarını sporla saran, sporla iyileşen güçlü kadın sporcuların umuduna ortak olmak istedik. Bugün sahada aldıkları her sayının aynı zamanda kaybettikleri takım arkadaşlarının anısını yaşatmak olduğunu bilen ve bu inançla oynayan Hatay Kadın Voleybol Takımı’nın Umut Sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

        Beko ile arsaVev Hayat Voleybol Spor Kulübü’nün gerçekleştirdiği iş birliği “Umut Sponsorluğu” olarak tanımlanıyor. Marka, takımın sadece forma sponsoru değil, sezon boyunca destekçisi olacak. Bu kapsamda takımın hikayesine ortak olmak, onlara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla Hatay Merkez Spor Salonu’nda oynanan bu sezonki ilk iç saha maçı için özel bir organizasyon düzenledi. Farklı şehirlerden gelen kadın bayilerin, Koç Holding ve topluluk şirketlerinin AFAD iş birliğinde depremden sonra Hatay’da kurduğu Hatay Umut Kent’teki Spor Okulları’ndan ve TEGV Öğrenim Birimi’nden çocukların ve Gelecek Hayalim Gençlik Merkezi’nden gençlerin katılımı ile yüzlerce seyirci tribünlerde Hataylı sporcuların yanında yer aldı. Bando ve bayrakları ile renkli görüntülere sahne olan maçı arsaVev Hayat Voleybol Spor Kulübü 3-0 kazandı. Beko sezon boyunca çeşitli etkinlik ve destekler ile takımı desteklemeye devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Habertürk Anasayfa