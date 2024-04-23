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        Haberler Yaşam Beklentiyle gerçek arasındaki acımasız fark: Hayal kırıklığına sebep olan anların fotoğrafları

        Gerçekler yüzünden beklentileri paramparça olan insanların fotoğrafları

        Her gün hayatımızda karşılaştığımız olaylar, bazen beklentilerimizi tamamen alt üst edebiliyor. Örneğin görünüşte ideal bir yemek siparişinin farklı bir şekilde gelmesi ya da seyahat edilen yerlerde beklenmeyen durumlarla karşılaşmak çoğu kişinin yaşadığı sorunlardır. Haberimizde sizin için beklediklerinden farklı sonuçlarla karşılaşan insanları derledik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 15:34 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:42
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        • 1

          İnsanlar, bir ürünü satın aldıklarında veya doğum günleri gibi özel günlerde beklentiye girebilirler. Ancak bazen asıl istekleri karşılanamaz ve gerçekler karşısında hayal kırıklığına uğrayabilirler. İşte, gerçek ile beklentisinin uyumsuzluğunu yaşayan insanların fotoğrafları ve yorumları...

        • 2

          ''10 kişilik meyve salatası gelmesi gerekiyordu?''

        • 3

          ''Doğum günüm için köpek istemiştim, erkek arkadaşım köpek yerine bunu almış.''

        • 4

          ''En soldaki kız kardeşimin istediği saç modeli, ortadaki kuaför faciası ve en sağdaki ise kuaförden sonra annemin yaptığı model.''

        • 5

          ''Havalimanındaki kahvaltımda soldakinin gelmesi gerekiyordu...''

        • 6

          ''Soldaki gibi gelmeyeceğini anlamam gerekirdi.''

        • 7

          ''Büyük Kanyon'u ziyaret etmek istemiştim, hava yüzünden korkunç bir tatile dönüştü.''

        • 8

          ''Soldakinden geleceğini sanarken gelene bakın, hiç alakaları yok.''

        • 9

          ''Arkadaşımın çocuğu benden Frozen animasyonundaki Elsa'yı çizmemi istedi, boyadıktan sonraki halini görünce ağlamaya başladı.''

        • 10

          ''Ailemi İskoçya'daki Neist noktasına götürmek istemiştim, havadan dolayı hayal kırıklığına uğradık.''

        • 11

          ''Kızımın her haftasonu Eyfel Kulesi'ne gitmediğimizi öğrenince tepkisi bu oldu.''

        • 12

          ''Kardeşinizin kediyi veterinere götürmesine izin verirseniz böyle sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.''

        • 13

          ''Tatilde kalmak için internetten ev tutmuştum, geldiğimde sığamama sorunuyla karşılaştım.''

        • 14

          ''Hırka sipariş vermiştim, naylonumsu bir ürün geldi. Ne tepki vermem gerektiğini bilmiyorum.''

        • 15

          ''Geçenlerde Apple saatim çalındı ve erkek arkadaşım bana çalınma riski taşımayan 'apple (elma)' saat almış.''

        • 16

          ''Sevgilimin benim için sipariş verdiği çiçeklerin gelişine bakın...''

        • 17

          ''Fotoğrafta renkli boyalar varken içine kağıt üstünde gözükmeyecek beyaz gibi renkleri koymalarının anlamını çözmeye çalışıyorum, çok sinirliyim.''

        • 18

          ''Star Wars filmindeki Darth Maul karakterinden pasta istemiştim, topa benzeyen saçma bir şey yapmışlar teşekkürler.''

          Kaynak: Reddit

          Fotoğraf kaynakları: Reddit

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