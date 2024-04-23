İnsanlar, bir ürünü satın aldıklarında veya doğum günleri gibi özel günlerde beklentiye girebilirler. Ancak bazen asıl istekleri karşılanamaz ve gerçekler karşısında hayal kırıklığına uğrayabilirler. İşte, gerçek ile beklentisinin uyumsuzluğunu yaşayan insanların fotoğrafları ve yorumları...