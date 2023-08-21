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        Haberler Yaşam Beklentiler ve gerçekler: İnternetten yaptıkları alışverişlerde umduğunu bulamayan 9 şansız insan

        İnternetten yaptıkları alışverişlerde umduğunu bulamayan 9 şansız insan

        Reddit kullanıcıları, internetten yaptıkları ve şanslarının pek de iyi gitmediği alışveriş deneyimlerini paylaşıyor. Sipariş edilen ürün ile gelen ürün arasındaki fark "Bu kadar da olur mu!" dedirtecek cinsten. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 20:13
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        • 1

          "İnternetten boy aynası sipariş ettim ve bugün geldi."

        • 2

          “Ortağım o kadar mutluydu ki eBay'de 2,50 sterline özel bir plak buldu. Oyuncak bebek evi için olduğu ortaya çıktı."

        • 3

          “Yeni kaslı maskem.”

        • 4

          "Mutu ve üzgün bir ahtapot sipariş ettim ama her iki taraf da üzgün çıktı."

        • 5

          “Bu sürpriz doğum günü hediyesinin paketlenmesi için fazladan para ödedim!”

        • 6

          "Bilgelik incileri: İnternetten sipariş verirken dikkatli olun."

        • 7

          "'Aile boyu' havuzumuz geldi."

        • 8

          “İnternetten beklediğimden çok daha küçük olduğu ortaya çıkan bir kedi kulesi satın aldım. Trevor yine de minnettar olmaya çalışıyor."

        • 9

          “Patronum geçen yıl dinlenme odası için sandalye sipariş etti. O da beklediğini alamadı.”

          Kaynak: Reddit

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