Beklenti ve gerçekler arasındaki uçurumu fazlasıyla hissedeceğiniz fotoğraflar
Alışveriş yapmak bazen öngörülemeyen bir deneyim haline gelebilir. Heyecanla beklediğiniz bir siparişin istediğiniz şeyin yanından bile geçmemesi her ne kadar üzücü olsa da yine de böyle anların trajikomikliğine gülmek de kaçınılmazdır.
- 1
"Annem bir robot süpürge istediğimi biliyordu ama bir süpürgeye bu kadar para harcamak istemiyordu. Pazarlık yaparak bir tane buldu! Sıfır vakumlama kabiliyetine sahip olduğunu unutmayın."
- 2
"Amazon Fresh'den 1 kilo mantar sipariş ettim. Kendi küçük torbasında 1 mantar geldi."
- 3
"Denedim..."
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- 4
"Doğum günü için sipariş ettiğim donut buketi."
- 5
"Ne sipariş ettim, ne teslim edildi. Bu karışıklık için 135 dolar ödedim."
- 6
"Annem neden Facebook'tan bir şeyler satın alınmaması gerektiğini öğrendi."
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- 7
"60 dolarlık "profesyonel" Cadılar Bayramı makyajı. Soldaki fotoğrafı istedim, üzerinde biraz sahte kan vardı. Sağda ise makyaj sanatçısının yaptığı şey var."
- 8
"Çin yemeği sipariş ettim ve fal kurabiyemi aradım, ancak bulabildim."
- 9
"Doğru görünen tek şey baston ama yine de yanlış yerleştirilmiş."
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- 10
"Bu oyuncak..."
- 11
"İstediğim hediye paketi ve bana gelen. İki paket için ödeme yaptım ve yalnızca bir tanesini alabildim."
- 12
"Karpuzlu dondurma."
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- 13
"Annem köpeğimiz için şapka yapmaya çalışıyor."
- 14
"Geçtiğimiz yıl dönümü için özel bir pasta sipariş ettim. Benim istediğim soldakiydi."
Kaynak: Reddit