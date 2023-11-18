Beklenmedik manzaralarla karşılaşan kullanıcılar başlarına gelen kötü sürprizleri paylaşıyor
Normal kavramı birçok farklı şekilde yorumlanabilir. Her şeyin olağan gibi ilerlediği bir günde hayatın size farklı bir sürpriz yapması gayet olasıdır; sadece bir an için nasıl bir tepki vereceğinizi bilemezsiniz.
- 1
"Arkadaşımın taşındıktan sonraki gün yeni dairesi."
- 2
"Kardeşim bu pizzayı Roma, İtalya'da sipariş etti…"
- 3
"Kız arkadaşım yeni Nutella kavanozu mikrodalgaya atmak istedi."
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- 4
"İş yerimin dinlenme odasının masasında ses kayıt cihazı bulduk."
- 5
"Tatil için Güney Alabama'daki bir aileyi ziyaret ederken bunu gördüm."
- 6
"Dev yanardöner mavi solucan - Vietnam'da yürüyüş yaparken karşılaştık."
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- 7
"Finalleri kafamdan atmak için yürüyüşe çıktım ve bununla karşılaştım."
- 8
"İlk başta bunun bir sırt çantası olduğunu düşündüm."
- 9
"Bir 'tıraş et ve oyna' bebeği buldum. İlk aldığımda düşürdüm."
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"Bu bölücülerin iç gösterdiğini sanıyordum ama bu bir yansıma."
Kaynak: Reddit