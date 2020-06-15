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Dün sabah Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, gece itibariyle Anadolu Yakasında etkili oldu.

Yağmurun yer yer etkili olmasıyla normalleşme sürecinde dolup taşan Caddebostan Sahili ise adeta kısıtlama günlerine dönerek bomboş kaldı.

Yağmur etkisini göstermesiyle birlikte sahile oturmaya gelen vatandaşlar ise toplanır evlerine gitti. Yağmura yakalanan vatandaşlar bir yandan yağmurun keyfini sürdürürken bazıları ise bisiklet sürdü.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Megakentte gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağış, gece saatlerinden itibaren şiddetlenerek devam etti. D-100 Karayolunda görüntülenen şiddetli yağış, sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatırken, yer yer trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.