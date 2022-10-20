Bekçinin vurduğu boksör yaşama tutunamadı

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Konya'da, bekçinin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Hasan Tekin (19), yaşam mücadelesini kaybetti.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, 3 Eylül Cumartesi gecesi Konya'nın merkez Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi'nde meydana geldi. Araçlara yönelik denetim sırasında seyir halindeki bir aracın sürücüsüne çarşı ve mahalle bekçileri, kimlik kontrolü yapmak amacıyla "dur" ikazında bulundu.

SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI BEKÇİ ATEŞ AÇTI

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü Y.B., ihtara uymadı. Aniden hızlanan aracın çarpması sonucu yere savrulan bekçi E.T. silahını araca doğru doğrultup ateşledi. Bekçinin silahından çıkan kurşun, aracın sağ arka koltuğunda oturan 19 yaşındaki Hasan Tekin'in başına isabet etti.

47 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Tekin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. 47 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Hasan Tekin sabaha karşı hayatını kaybetti.

BRONZ MADALYA KAZANMIŞ

Lisanslı boksör Hasan Tekin'in birçok müsabakada derece aldığı ve 2019 yılı Türkiye Boks müsabakalarında kendi kilosunda üçüncü olarak bronz madalya aldığı, amacının milli takıma girmek olduğu öğrenildi.

Olay sonrası tutuklanan bekçi ilgili soruşturma ise sürüyor.