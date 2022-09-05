Bekçinin uyarı ateşinde genç boksör ağır yaralandı

DHA

Konya'da, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde bulunan 19 yaşındaki Hasan Tekin, bekçinin uyarı ateşinde ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, geçen cumartesi günü Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, otomobiliyle bekçilerden E.T.'ye çarptı.

OTOMOBİLDEKİ GENCİN BAŞINA İSABET ETTİ

Düşen E.T., yerden kalkıp otomobile uyarı ateşinde bulundu. Mermi, otomobilde bulunan ve boksör olduğu öğrenilen Hasan Tekin'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Tekin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖZALTINA ALINAN BEKÇİ TUTUKLANDI

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, 1 boş kovan bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan bekçi E.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Katıldığı boks müsabakalarında dereceler elde ettiği öğrenilen Hasan Tekin'in durumunun ağır olduğu belirtildi.