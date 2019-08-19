Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? Şeklindeki soruların cevabı belli oldu. Polis Akademisi tarafından düzenlenecek olan bekçilik yazılı sınav sonuçları resmi internet sayfasından yapılan duyuru ile belli oldu.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN 2019

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bekçilik sınav giriş belgesi almak için TC. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile e-devlet üzerinden alabileceksiniz.

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

BEKÇİLİK SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.