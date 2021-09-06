Bekçilik yapan genç ölü bulundu, amca ağır

İHA

Olay, Ereğli ilçesi Çiller Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, mahalledeki harman alanına kurutmak için serilen ayçiçeğin yanında bekçilik yapan Mustafa Bolca ile amcası Mahmut Bolca, geceyi buradaki konteynerde geçirdi. Genç ve amcası sabah saatlerinde yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mustafa Bolca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Amca Mahmut Bolca ise, durumunun ağır olması nedeniyle ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amca ve yeğeninin konteynerde kullandıkları piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Mustafa Bolca'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.