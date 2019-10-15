Bekçilik mülakat sınavı için, beklenen sınav yerleri ve tarihleri belirlenerek adayların erişimine açıldı. 2019/2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sözlü sınavına katılacak adaylar ancak bireysel olarak kendi sınav yerleri ve tarihlerini görüntüleyebiliyor. Bekçilik sözlü sınavına dair detaylar haberimizde...

BEKÇİLİK MÜLAKAT SINAV YERİ VE TARİHİ SORGULA

Polis Akademisi (PA) aşağıda yer alan duyuru ile 2019/2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sözlü sınavına katılacak adayların sınav merkezleri ile tarihlerinin erişime açıldığını açıkladı. İşte o duyuru:

"2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

BEKÇİLİK SINAV YERLERİ VE TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir."

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tüm adayların sözlü sınav değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra, 2019/2 Bekçilik sözlü sınav sonuçları yine Polis Akademisi'nin (PA) resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresi üzerinden açıklanacak. Mülakat sınav sonuçları ile ilgili gelişmeler yaşandıkça detaylar haberimizde yer alacak.