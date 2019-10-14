14 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bekçilik sınavı mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Bekçilik mülakat sonuçları değerlendirmesi; adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanıyor. Peki bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sözlü mülakatları geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Mülakatlardan çıkan adayların ilk olarak merak ettiği soru, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu olmuştu.
Sonuçların açıklanacağı tarih, tüm mülakatların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Tüm bu değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ekim sonu ve kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor.
EĞİTİME GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKEN MALZEMELER
1. 2 Adet düz koyu renk kumaş pantolon
2. 2 Adet açık renk gömlek
3. Düz desensiz koyu renk kravat
4. Koyu renk ayakkabı (eğitim esnasında kullanılacağı için esnek ve rahat olmasına dikkat edilmesi)
5. Koyu renk mont (Hava Koşulları Dikkate Alınarak)
6. Eşofman Takımı ile Spor Ayakkabısı (Koyu Renk)
7. Terlik (Koyu Renk)
8. Yeteri kadar koyu renk çorap
9. Pijama Takımı, şampuan,banyo ve el sabunu,banyo ve el havlusu ile tıraş malzemeleri
10. Alt-üst koyu renk termal içlik (Hava Koşulları Dikkate Alınarak-İsteğe bağlı)
Günlük kullanımda giyilecek elbiselerin en az 3 hafta kullanabilecek şekilde getirilmesi gerekmektedir.
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNDE KULLANILMASI YASAK OLAN, GETİRİLMEMESİ GEREKEN VE EMANETE ALINMAYACAK OLAN MALZEMELER
1. Ses, görüntü ve depolama özelliği olan Akıllı Cep Telefonu, Bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, harici hard disk, powerbank, kamera vb.
elektronik cihazlar (ses ve görüntü kaydetmeyen telefon, şarj aleti hariç)
2. Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi
3. Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi
4. Doktor raporu ve reçetesi bulunmayan her türlü bitkisel ve tıbbi ilaçlar, her türlü tıbbi malzeme
5. Her türlü kesici ve delici aletler (ustura, açık jilet vb.)
6. Her türlü takı ve aksesuarlar (düz alyans ve saat hariç)
7. Her türlü siyasi veya ideolojik yayın ve malzemeler
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!