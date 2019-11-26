Bekçilik sözlü mülakat sonuçları: Bekleyiş devam ediyor! 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman aç

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Ekim ayında sözlü mülakat sınavı gerçekleşti. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama geldi mi?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

12 Ekim Cumartesi günü sona eren bekçilik mülakat sonuçlarının Kasım ayına gelmemiz ile birlikte 1-2 hafta içerisinde açıklanacağı ön görülüyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanacak.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI PUAN HESAPLAMA NASIL?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2020

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.