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        Haberler Gündem Eğitim Bekçilik sınavı sonucu tarihi açıklandı! 2023/1. Dönem Bekçilik sınav sonuçları ne zaman, hangi gün duyurulacak ve nasıl sorgulanacak?

        Bekçilik sınavı sonucu tarihi açıklandı! Bekçilik sınav sonuçları ne zaman duyurulacak ve nasıl sorgulanacak?

        2023/1. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları için adaylar artık geri sayıma başladı. Yurt genelinde binlerce kişinin ter döktüğü sınavın sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı ve yazılı sınav sonuçlarının nasıl öğrenileceğine ilişikin detayları derledik. İşte, 2023 bekçilik sınavı sonuçları hakkında bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 17:43 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:43
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        • 1

          2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları için artık nefesler tutulmuş durumda. Türkiye'nin dört bir yanında onlarca adayın iştirak ettiği zorlu sınavla ilgili en çok araştırılan; bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek sorularının cevaplarını bir araya getirdik!

        • 2

          BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

          2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçlarının 23 Ekim 2023 tarihinde katılımcıların erişimine açılacağı açıklandı.

        • 3

          BEKÇİLİK YAZILI SINAVI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

          Sınav sonuç bilgisi pa.edu.tr adresinden veya meb.gov.tr adresi ile beraber odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak.

          Sınavların ardından adaylar sorulara ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının üzerinden 2 iş günü içerisinde yapabilecek.

        • 4

          BEKÇİLİK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

           Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

        • 5

          •Başarı puanı hesaplamasında [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

          •Değerlendirmede virgülden sonra 4 basamak dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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