Bekçilik Sınavı sonuçlarında geri sayım başladı!
30 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Polis Akademisi 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı sonrası adayların gözü sonuçlarda. Yapılan açıklamaya göre; sınav sonucu Ekim ayında yani bu ay ilan edilecek. İşte, Bekçilik sınavının açıklanacağı tarih ve diğer detaylar...
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2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonucu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçi olmak isteyen adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere toplam 100 soruluk bir yazılı değerlendirmeye tabi tutuldu. 30 Eylül günü gerçekleştirilen sınav sonrası adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, Bekçilik sınav sonucunun açıklanacağı tarih ve tüm detaylar...
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BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) yapılan açıklamaya göre; Bekçilik sınavı sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde ilan edilecek.
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BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN YAYINLANACAK?
Bekçilik sınavının sonuçları, 23 Ekim'den itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.
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