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Bekçilik sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, giriş yerleri belgesi yayınlandı mı? 2022 bekçilik yazılı sınavı ne zaman?

Bekçilik sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, giriş yerleri belgesi yayınlandı mı?

Bekçilik sınavı için son başvuru tarihinin 13 Mayıs'ta sona ermesinin ardından bekçi sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olan bekçi adayları "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bekçilik sınavına girecek olan adaylar çalışmalarını hızlandırırken bekçi sınav giriş belgesi yayınlandı mı sorusunun yanıt aradı. İşte merak edilen soruların yanıtı...

19.05.2022 - 11:31 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bekçilik başvurularının sona ermesinin ardından bekçi sınavına kısa bir süre kalırken 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ön sağlık kontrolü merkezleri açıklandı. 2022/1. Dönem olarak Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine en az lise ve dengi okul mezunu 3.250 erkek aday asıl olarak alınacak. Bekçilik sınav tarihi ve sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih belli oldu. Peki Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bekçi alımı sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır. 

    Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

  • BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

    Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır

  • SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

    Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

  • Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

    Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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