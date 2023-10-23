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        Haberler Gündem BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları açıklandı!

        Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2023 Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan takvime göre 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları 23 Ekim Pazartesi günü açıklandı. Yapılan açıklamada "Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır." ifadeleri kullanıldı. İşte 2023 Bekçilik sınavı sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:15
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        • 1

          Bekçilik sınav sonuçları için gözler Polis Akademisi tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrilmişti. 30 Eylül Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilen sınavın ardından adayların gözü Polis Akademisi sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Yayınlanan takvim doğrultusunda 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları 23 Ekim itibarı ile erişime açıldı. Sınav sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada "Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır." ifadeleri kullanıldı. İşte 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

        • 2

          BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

          2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuç bilgileri yayınlanmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar için ilerleyen tarihlerde gerekli duyurular yapılacaktır.

        • 3

          BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN YAYINLANACAK?

          Bekçilik sınavının sonuçları, 23 Ekim'den itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

          BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 4

          SONUÇLARA İTİRAZLAR HAKKINDA

          Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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