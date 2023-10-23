Bekçilik sınav sonuçları için gözler Polis Akademisi tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrilmişti. 30 Eylül Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilen sınavın ardından adayların gözü Polis Akademisi sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Yayınlanan takvim doğrultusunda 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları 23 Ekim itibarı ile erişime açıldı. Sınav sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada "Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır." ifadeleri kullanıldı. İşte 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları sorgulama ekranı...