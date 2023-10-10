Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023/1 bekçilik sınavı sonuç tarihi

Bekçilik sınav sonuçları yani 2023/1 Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na giren bekçi adayları tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan sınav sonuç tarihi...