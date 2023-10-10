Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023/1 bekçilik sınavı sonuç tarihi
Bekçilik sınav sonuç tarihi 2023/1 30 Eylül'de yapılan sınavların ardından sınava giren bekçi adayları tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...
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Bekçilik sınav sonuçları yani 2023/1 Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na giren bekçi adayları tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan sınav sonuç tarihi...
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BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapıldı.
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Sınavda adaylara 100 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi. Sınavlar başkent Ankara'da yapıldı.
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BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre, Bekçilik sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuç bilgilerini https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenebilecek.
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Sınavların ardından adaylar sorulara ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının üzerinden 2 iş günü içerisinde yapabilecek.