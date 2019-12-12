Bekçilik sınav sonuçları: Geri sayım devam ediyor! 2019 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanaca

2019 bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular bekçi adayları tarafından sıkça sorgulanıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alımı gerçekleştirilecek olan bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Konuya dair İçişleri Bakanı Soylu'dan geldi. Ayrıntılar haberimizde...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının henüz ne zaman açıklanacağıyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama gelmedi fakat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi internet sitesi olan Pa.edu.tr adresini anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Sonuçların, 2019 takvimi içerisinde duyurulması bekleniyor." dedi.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI PUAN HESAPLAMA NASIL?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2020

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.