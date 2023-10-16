2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları için beklenen tarih iyice artmış durumda. Türkiye genelinde binlerce kişinin hakkında araştırma yaptığı sınavla ilgili en çok; bekçilik sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek sorularının cevaplarını bir araya getirdik!