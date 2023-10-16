Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sınav sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?
2023/1. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları için adaylar artık geri sayıma başladı. Yurt genelinde binlerce kişinin ter döktüğü sınavın sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı ve yazılı sınav sonuçlarının nasıl öğrenileceğine ilişikin detayları derledik. İşte, 2023 bekçilik sınavı sonuçları hakkında bilinmesi gerekenler...
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2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları için beklenen tarih iyice artmış durumda. Türkiye genelinde binlerce kişinin hakkında araştırma yaptığı sınavla ilgili en çok; bekçilik sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek sorularının cevaplarını bir araya getirdik!
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BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçlarının 23 Ekim 2023 tarihinde katılımcıların erişimine açılacağı açıklandı.
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BEKÇİLİK YAZILI SINAVI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuç bilgisi pa.edu.tr adresinden veya meb.gov.tr adresi ile beraber odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak.
Sınavların ardından adaylar sorulara ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının üzerinden 2 iş günü içerisinde yapabilecek.
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BEKÇİLİK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
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•Başarı puanı hesaplamasında [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
•Değerlendirmede virgülden sonra 4 basamak dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.