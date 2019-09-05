2019/2. bekçilik sınav sonuç bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sonuç açıklama sayfası üzerinden yayınlandı. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavına çağırılacak. MEB bekçilik yazılı sınav sonuçları sorgulama sayfası ve itiraz süreci ile ilgili detaylar haberimizde.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI 2019 SORGULAMA

Adaylar sınav sonuçlarına itirazlarını 09 Eylül 2019 tarihi saat 17.00’ye kadar yapabilir. İtirazlar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile Polis Akademisi Başkanlığı'na ulaştırılmalı.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavlarının soru ve cevapları açıklandı. Bekçilik sınavı soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Bekçilik sınavı soru ve cevaplarını aşağıdaki bağlantı üzerinden de öğrenebilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI