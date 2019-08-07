Bekçilik sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte 2019 yılı bekçi alımı süreci tamamlanmış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2019/1 Dönem ve 2019/2 Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sonuç Bilgisi erişime açıldı. Bekçilik sınavı ile ilgili süreç, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) işbirliği ile yürütüldü. 2019 bekçilik sınavına dair detaylar haberimizde.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI (2019/1 - 2019/2)

Bekçilik sınav sonuçları bugün (07 Ağustos 2019) saat 17.00 itibari ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adreslerinden adayların erişimine açıldı.

2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SONUÇ BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN

2019/2. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SONUÇ BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN

BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bekçilik sınav baraj puanı 50 olarak belirlenmiştir. Bir diğer önemli husus bekçilik sınavlarında yanlışlar doğruları götürmüyor. MEB’ten yapılan duyuruya göre; “Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

BEÇKİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2019

13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da ve 14.00’da yapılan bekçilik sınavı soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. A ve B olarak iki farklı kitapçığı incelemek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

BEKÇİLİK 1. DÖNEM SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

BEKÇİLİK 2. DÖNEM SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN