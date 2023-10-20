Bekçilik sınav sonuç tarihi belli oldu! EGM 2023/1 bekçilik sınavı sonuç tarihi

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre, Bekçilik sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuç bilgilerini https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenebilecek.