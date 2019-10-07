Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Yazılı ve fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar bu kez mülakat sınavında ter döktü. Peki, MEB ve Polis Akademisi'nden bekçilik mülakatıyla ilgili açıklama geldi mi?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakatları 12 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek. Sonuçların ise 1 ay sonra Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanması ön görülüyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI PUANLAMA HESAPLAMA

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.