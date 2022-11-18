Bekçiliğini yaptığı inşaatta ölü bulundu

Antalya'da, inşaat gece bekçiliği yapan Saadettin Uluçay (60) ölü bulundu.

Olay, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de akşam saatlerinde meydana geldi. İnşaata gelen işçiler, gece bekçisi Saadettin Uluçay'ı hareketsiz buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uluçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan Uluçay'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.