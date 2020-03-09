09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bekçiler asayiş olaylarının azalmasında etkili oldu
- Çarşı ve mahalle bekçileri, 18 ayda 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale etti, aranan 69 bin 665 şüpheliyi yakaladı - Ülke genelindeki günlük evden hırsızlık olayları, Ocak 2018'de 226 iken Şubat 2020'de 124'e geriledi
Çarşı ve mahalle bekçileri, 18 ayda 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale etti, aranan 69 bin 665 şüpheliyi yakaladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çarşı ve mahalle bekçiliği uygulaması emniyet teşkilatı bünyesinde yeniden hayata geçirildi.
81 il emniyet müdürlüğü kadrosundaki 21 bin 723 bekçi, geceleri yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerinin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin sağlanmasında etkin görev yapıyor.
- Bekçiler 18 ayda 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale etti
Bekçiler, 1 Eylül 2018-29 Şubat 2020 döneminde 129 bin 658 kişi hakkında adli işlem yaptı.
Aynı dönemde 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale eden bekçiler tarafından 1128'i çocuk toplam 4 bin 817 kayıp kişi bulunarak yakınlarına teslim edildi.
Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 69 bin 665 şüpheli gözaltına alındı.
Bekçiler tarafından 253 kilo 319 gram uyuşturucu madde, 36 bin 103 adet uyuşturucu hap, 20 uzun namlulu silah, 2 bin 321 tabanca, 876 av tüfeği, 5 el yapımı patlayıcı, 6 el bombası, 23 bin 483 mermi/av tüfeği kartuşu, 3 bin 399 kurusıkı tabanca, 3 bin 538 tabanca şarjörü ve muhtelif parçalar ele geçirildi.
- Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yaklaşık yüzde 10 azalma
Çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamasının yeniden başlamasının yanı sıra asayiş suçları ile mücadele politikalarının uygulanması, suç haritalarının hazırlanarak analiz çalışmalarının yapılması, görev sorumluluk alanlarının belirlenmesi, bu veriler ışığında motorize ve yaya devriye ekiplerinin sayılarının güçlendirilip sokakta polisin görünürlüğünün artırılmasıyla mal varlığına karşı işlenen suçlarda azalma oldu.
Mal varlığına karşı işlenen tüm suçlar 2019'da 2018'e göre yüzde 10, evden hırsızlık olayları ise yüzde 16,7 azaldı.
Ülke genelinde günlük evden hırsızlık olayları Ocak 2018'de 226 iken Şubat 2020'de 124'e geriledi. 2018'in ilk ayında Ankara'da günlük evden hırsızlık 23 iken bu sayı Şubat 2020 itibarıyla 2'ye, İstanbul'da 71'den 28'e, İzmir'de ise 13'ten 4'e düştü.
Mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılması oranı Ocak 2018'de yüzde 41,3 iken, Şubat 2020 itibarıyla yüzde 50,1 seviyesine yükseldi.
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