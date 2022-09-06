Bekçiden kaçarken güvenlik kamerasını kırdılar

İHA'nın haberine göre duvara tırmanan şüpheliler, bekçinin kendisine seslenmesiyle duvardan indi. Şüpheliler, şantiyeden uzaklaşırken güvenlik kamerasını fark edip kamerayı kırdı.

Ümraniye’de bir inşaat şantiyesinin duvarına tırmanan iki kişi, beraberindeki 3 kişi ile konuştukları esnada şantiyenin bekçisi tarafından fark edildi.

Sokaktan uzaklaşmaya çalışan şüpheliler son anda güvenlik kamerasını fark etti. Elindeki sopayla güvenlik kamerasını vuran şüpheliler, güvenlik kamerasını kırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gruptan 2 kişi duvarın üzerine çıkarken, diğer 3 kişi sokakta bekledi. Sokaktan geçen vatandaşların şaşkın bakışları içerisinde şantiyenin bekçisi tarafından fark edilen 2 kişi duvardan aşığa atladı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 kişilik bir grup, bir inşaat şantiyesini gözüne kestirdi.