12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında başvurularını yapan adayların, 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bekçi alımı sınav tarihini ve sınav giriş belgelerine ilişkin detaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte netleşti. İşte bekçi adayları için konu ile ilgili detayları haberimizde derledik...