DHA

Olay, saat 15.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi 460 Sokak'ta meydana geldi. Gece çalışan mahalle bekçisi Ramazan U. otomobilini sokakta park ederken, kendisini engelleyen başka bir otomobilin sürücüsü Burak G. ile arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Burak G. yanındaki iki arkadaşıyla birlikte bekçi Ramazan U.'ya saldırdı. Bu sırada beylik tabancasını çıkaran Ramazan U. havaya iki el ateş etti.

Silah sesi çevrede panik yaratırken, Burak G. de otomobiline giderek pompalı tüfekle geri geldi. Bekçi Ramazan U. tabancasıyla, üzerine gelen Burak G.'yi sağ kolundan vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kolundan yaralanan Burak G. sağlık görevlilerince Denizli Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken, bekçi Ramazan U. da polis merkezine götürüldü.