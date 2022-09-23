Bekçi maaşları 2022: Zamlı bekçi maaşı ne kadar?

Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine zam yapıldı. Enflasyon oranının çok hızlı artmasından sonra hesaplanan en düşük memur maaşı; ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dahil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) 6 bin 429 liradan 9 bin 119 TL'ye çıktı.

"Bekçi maaşları ne kadar?" sorusu bekçilik alımlarının hız kazanmasıyla birlikte gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bekçi olmak isteyen kişiler yapılan zam sonrası bekçi maaşlarının ne kadar olduğunun yanı sıra bekçi olmak için gerekli şartları ve kaç saat çalıştıklarını merak ediyor. Haziran ayı enflasyonunu açıklanmasının ardında memur ve emekli maaşlarına zam yapılmıştı. Yapılan bu zammın akabinde en düşük memur ve emekli maaşları belli olurken bekçi maaşları da netlik kazanmış oldu. Peki, zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İlkokul, Lise, Üniversite mezunu bekçi ne kadar maaş alır? İşte 2022 zamlı bekçi maaşları …

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır. İstanbul'da ise 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.

Buna göre 2022 yılı için bekçi maaşları şöyle oldu:

İstanbul'un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul'un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

BEKÇİ KAÇ SAAT ÇALIŞIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenleme 81 il emniyet müdürlüğüne uygulanması üzere gönderdi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçilerle ilgili "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları 'gündüz çalışma olurları' sonlandırılmıştır. Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak." şeklindeki kararını yayınladı.

2019 yaz aylarından itibaren terör riski olmak üzere diğer risklerin değerlendirilmek suretiyle özellikle birtakım doğu illerinin ilçelerinde personelin can güvenliği dikkate alındığında gündüz görevlendirilmesinin de uygun değerlendirildiği belirtilmişti.