2023 en düşük bekçi maaşları ne kadar oldu?

BEKÇİLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?
Bekçi olmak isteyen kişiler, bekçi alım ilanı açıldığı zaman başvurabilirler. Ancak bekçi olmak isteyen kişilerde şu şartlar aranır;
Memuriyet engeli bulunmamak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,
Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,
Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.