Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Bekçi kulübesinde cansız bedeni bulundu

Tekirdağ'da inşaat bekçi kulübesinde cansız bedeni bulundu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde inşaatın bekçi kulübesinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Giriş: 11.01.2023 - 19:47 | Güncelleme: ABONE OL
Bekçi kulübesinde cansız bedeni bulundu
İHA

Tekirdağ'da bir kişi, inşaatın bekçi kulübesinde ölü bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu karşısında meydana geldi. Bir inşaatın bekçi kulübesinde hareketsiz halde yatan kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Halil İbrahim Tezcan (67) olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cansız bedeni morga kaldırılan Tezcan'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çorum'da özel güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Çorum'da özel güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kaz Dağları'nda söndürülen yangından dönen arazöz devrildi
Kaz Dağları'nda söndürülen yangından dönen arazöz devrildi
Arsa kavgası kanlı bitti: Hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü
Arsa kavgası kanlı bitti: Hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.