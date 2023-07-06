Bekçi köpeğinin saldırdığı kadın ağır yaralandı!

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Ataşehir'de hakim ve savcı lojmanlarında yaşadığı öğrenilen Aynur Kaynar'a, iddiaya göre bölgedeki bir inşaatın bekçi köpeği saldırdı.

DHA'nın haberine göre boynundan ve başından yaralandığı öğrenilen Aynur Kaynar hastaneye kaldırılırken, inşaatın bekçisi ise gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi olduğu öğrenilen ve Barbaros Mahallesi'nde hakim ve savcı lojmanlarında oturan Aynur Kaynar'a, sokakta yürüdüğü sırada kangal cinsi bekçi köpeği saldırdı. Kaynar, saldırıda boynundan ve başından ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaynar, ambulansla Bostancı'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, mahalleli köpeğin bölgedeki bir inşaatın bekçi köpeği olduğunu iddia etti.

Olay sırasında sesleri duyarak yardıma koşan Mesut Üreyil, "Ben buradan geçiyordum, kadına köpek saldırdığı için arkadaşım benden yardım istedi. Kadının durumu ağırdı. Kan içindeydi. Boğazından darbe almıştı. Kan kaybediyordu. Kaldırıma oturttuk. O sırada ambulans geçiyordu. Boştu ambulans müdahale etti. Kadının hayati tehlikesi var. Tek bir köpek saldırmış. Kadının kafasından tutup parçalamış. Kadın hareketsiz kaldığında saldırmıyordu ama hareket edince saldırıyordu. Köpeğe taş atarak şuradaki binaların içine kapattık. Köpek saldırgandı bize de saldırdı. Ambulans kadını götürdü. Orada inşaat şirketini köpeğiymiş. Okul açık olsa çocukları da parçalayabilirdi dedi.