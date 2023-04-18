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Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2023/1. Dönem bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuruları 18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında EGM Polis Akademisi tarafından gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin sona ermesiyle gözler "Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023/1. Dönem bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ile ilgili detaylar...

Giriş: 18.04.2023 - 00:58 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Polis Akademisi, bu senenin başında 26 ilde toplamda 1.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı gerçekleştrileceğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından bekçi alımı ön başvuruları ise 18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Peki, 2023/1. Dönem bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair detaylar...

  • BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bekçilik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisi paylaşılmadı. Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

  • BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.

    Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır.

    Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

  •  

    2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI

    S.N.

    İL

    PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

     

    1

    İSTANBUL

    740

     

    2

    İZMİR

    100

     

    3

    TEKİRDAĞ

    55

     

    4

    MUĞLA

    50

     

    5

    VAN

    40

     

    6

    DİYARBAKIR

    25

     

    7

    GAZİANTEP

    15

     

    8

    EDİRNE

    15

     

    9

    ISPARTA

    15

     

    10

    TUNCELİ

    15

     

    11

    IĞDIR

    15

     

    12

    YALOVA

    15

     

    13

    ARDAHAN

    15

     

    14

    MARDİN

    15

     

    15

    SİİRT

    10

     

    16

    HAKKARİ

    10

     

    17

    ŞIRNAK

    10

     

    18

    AĞRI

    10

     

    19

    ÇANKIRI

    10

     

    20

    ÇANAKKALE

    10

     

    21

    NEVŞEHİR

    10

     

    22

    AKSARAY

    10

     

    23

    YOZGAT

    10

     

    24

    BİTLİS

    10

     

    25

    ERZİNCAN

    10

     

    26

    KİLİS

    10

     

    TOPLAM

    1.250

  • BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2023? 

    Bekçi alımına ilişkin tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 2022/1. dönem bekçi alımı başvurusu 13 Mayıs'ta son bulmuş, sınav da 17 Temmuz günü yapılmıştı.

    BEKÇİ ALIMI İLE İLGİLİ DETAYLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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