Bekçi alımı sınavı ne zaman, saat kaçta? Şeklindeki sorular bekçilik sınavına girecek kişiler tarafından merak konusu oldu. Polis Akademisi Başkanlığı Bekçi Alımı duyurusunu yayınladı. İstanbul'da 400 kişilik bekçi alımı için 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına dair detaylar belli olmuş oldu.

BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN 2020

Bekçilik sınavı 16 Ocak 202 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak. Bekçilik sınavı 120 dakika sürüyor.

BEKÇİ ALIMI SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar sınav giriş belgelerini 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr adresinden alınabilecek.

BEKÇİLİK SINAVI SORULARI NASIL?

Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

• Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

• Sınav soruları ve cevap anahtarları 19 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

• Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır

SINAV KONULARI

Sınav konuları 2018 yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.

KONULAR VE SORU SAYISI

Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20

Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15

Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15

Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15

Matematik ( Ortaöğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.