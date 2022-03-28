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Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve ilan açıldı mı? 2022 Bekçilik başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu?

Bekçilik başvuru şartları ve tarihleri 2022: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve ilan açıldı mı?

Bekçi alımı son dakika gelişmeleri binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek 10 bin bekçi alımı yapılacağı müjdelenmişti. Bekçi olma hayali kuran vatandaşlar, "Bekçi alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aradı. İşte, 2022 Bekçilik başvuru şartları ve tarihleri...

28.03.2022 - 15:40 | Güncelleme: GÜNDEM

  • EGM bünyesinde faaliyet gösteren Polis Akademisi tarafından düzenlenen bekçilik sınavı ve bekçi alımı başvuruları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Çarşı ve Mahalle bekçiliği sınavına başvuru yapacak olan adaylar "Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve ilan açıldı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte, 2022 Bekçilik başvuru şartları ve tarihleri...

  • BEKÇİ ALIMI İLANI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

    4 Mart Cuma tarihli Resmi Gazete'ye göre Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra teşilatlarında görevlendirilecek 3 bin yeni bekçi alımı yapılacak.

  • BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

    Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı. 

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK, İLAN AÇILDI MI?

    Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 3 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Fakat konuyla ilgili henüz tarih netleşmedi.

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    En az 167 cm boyunda olmak,

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