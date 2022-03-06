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Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2022? 3 Bin bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

BEKÇİ ALIMI RESMİ GAZETE'DE! Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 3 Bin bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Bekçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. 3 bin bekçi alınacağını duyuran ilanını takip eden vatandaşlar, Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 Bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları...

06.03.2022 - 14:44 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Çarşı ve Mahallelerdede görevlendirilmek üzere 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları neler? soruları gündeme geldi. İşte, konuyla ilgili merak edilenler...

  • 2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 3 bin bekçi alımı yapılacağı müjdelenmişti. İlanda, ''Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.'' ifadeleri yer aldı. Duyurunun ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'ne çevrildi. 2022 Bekçi alım tarihine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimizde yer alacak.

  • BEKÇİ MAAŞI 2022 NE KADAR? 

    2022 yılı bekçi maaşları henüz belli olmadı.2021 yılı bekçilik maaşları ise;

    İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

    Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

    Üniversite mezunu bekçi 5.421,415 TL idi.

  • BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SATLERİ NE KADAR? 

    Çarşı ve Mahalle Bekçileri geceleri ortalama olarak 12 saat çalışmaktadır. İstanbul'da 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır. İstanbul’un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olmasından dolayı İstanbul’un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. Bekçiler 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

  • BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    En az 167 cm boyunda olmak,

    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

    Kamu haklarından mahrum olmamak,

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