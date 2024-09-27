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        Haberler Bilgi Gündem Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı? 2024 Bekçilik alımı başvuru koşulları neler?

        Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?

        Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımında bekleyiş sürüyor. Bekçilik alımı başvuruları Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan adaylar e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Geçtiğimiz yıl 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı gerçekleşmişti. Peki, Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 19:54 Güncelleme: 28.09.2024 - 00:22
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        • 1

          Bekçi alımına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 2024 yılı 1. Dönem bekçi alımına ilişkin gözler, başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarihe çevrildi. Fiziki yeterlilik testini geçen adaylar, sağlık kontrolünden geçirilir ve eğitim almaya hak kazanır. Bekçi olma şartlarını taşıyan adaylar, başvuru tarihleri çerçevesinde müracaatlarını yapabilecek. İşte 2024 bekçilik alımı şartları ve başvuru tarihleri...

        • 2

          BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Polis Akademisi ve EGM tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor. 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz duyuru yayımlanmadı. Tarihler açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          EGM BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Bekçi alım ilanı resmi gazetede yayınlanması sonrasında adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

        • 4

          ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

          Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

          Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

          Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

          Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

          En yüksek maaş: 52.000 TL

          Yüzde 19.31 zamlı: 59.655

          Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL

          Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

          Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL

          Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

        • 5

          BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

          En az 167 cm boyunda olmak,

          Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

        • 6

          Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

          Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

          18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

        • 7

          Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

          Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

          Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

          Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

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