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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 Bekçi alımı başvuru ilanı yayınlandı mı? Bekçilik başvuru koşulları neler?

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Bekçilik koşulları belli oldu mu? İşte son durum

Bekçi alımı başvurularında son durum merak ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 bekçi alımı yapacağını duyurdu. 4 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruda bekçi başvurularına dair ayrıntılara yer verildi. Adaylar bekçilik başvurusu koşullarını ve başvuru forumunun yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. İşte bekçi alımı 2022 koşulları ve başvuru tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...

25.04.2022 - 10:28 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde görevlendirilecek 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklandı. 4 Mart tarihli resmi gazete ilanı ile yayınlanan duyuru sonrasında EGM 2022 Bekçi alımı başvuru tarihi ve koşulları belli oldu mu? Sorusu başvuruda bulunacak adaylar tarafından merak ediliyor. Adaylar bekçilik başvuru koşulları ve başvuru formunu araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

  • POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DUYURDU

    Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 bekçi alımı yapacağını açıklaması üzerine, duyurunun detayları araştırılmaya başlandı. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    "7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

  • 2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı. 

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurulan 3 bin yeni bekçi alımı için başvuruların alınacağı tarihler ve sınav tarihleri henüz netleşmedi. Bekçi alımı başvurularıyla ilgili ayrıntılar geldikçe haberimizde yer alacaktır.

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    En az 167 cm boyunda olmak,

    Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

    Kamu haklarından mahrum olmamak,

    kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

    Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

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