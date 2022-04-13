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Bekçi alımı başvurusu 2022! | Bekçilik başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak ve EGM PA ilanı yayınlandı mı?

Bekçi alımı ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. Yurt genelindeki binlerce vatandaş, bekçi alımının ne zaman yapılacağını ve başvuruların hangi tarihte başlayacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

13.04.2022 - 10:51 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGM) kadrosuna ihdas edilecek çarşı ve mahalle bekçi alımı gerçekleştirilecek. 4 Mart tarihli resmi gazete ilanı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi (EGM PA) bünyesinde görevlendirilecek 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Taşra teşkilatlarında görev almak isteyen binlerce bekçi adayı 3 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihlerini araştırıyor.

  • 3 BİN BEKÇİ ALIMI İLANI RESMİ GAZETE'DE!

    Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin bekçi alımı gerçekleştirileceği 4 Mart Cuma tarihli Resmi Gazete'de yer alan ilan ile duyuruldu.

  • 2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    3 bin yeni bekçi alımı başvurularına ilişkin henüz Polis Akademisi Başkanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama geldiğinde haberimizde bulabileceksiniz...

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

    Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile duyurulan ve e-devlet üzerinden başvurulacak olan 3 bin bekçi alımı ile ilgili başvuru tarihleri henüz belli olmadı. 

  • 3 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru formu için sorgulamalar sürerken konuyla ilgili en çok araştırılan konuların başında bekçi alımı başvuru şartları geldi. 2022 yılı bekçi alımı başvuruları henüz açıklanmadı, en son yayımlanan şartlar şu şekildeydi:

    Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    En az 167 cm boyunda olmak,

    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

    Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

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