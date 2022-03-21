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Bekçi alımı başvurularında son durum! 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu ve şartları neler?

Bekçi alımı başvurularında son durum binlerce aday tarafından araştırılıyor. Resmi Gazete'de, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar bekçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, detaylar...

21.03.2022 - 14:56 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek 3 bin bekçi alımı yapılacağı Resmi Gazete'de duyurulmuştu. Bekçi alımı başvurusu yapmak isteyen binlerce vatandaş, "2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu ve şartları neler?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte, 2022 Bekçi alımı başvurularında son durum!

  • 2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin bekçi alımı yapılacak. 2022 Bekçi alım başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Bekçi alımı başvurusu, Bakanlık tarafından belirlenen yerde ve açıklanan tarihler arasında şahsen yapılır.

    Posta yoluyla, eksik belgeyle ve başvuru tarihi geçtikren sonra yapılan başvurular Kabul edilmez.

     

    Başvuru yapan adaylardan Bakanlık tarafından belirlenen miktarda sınav ücreti alınır.

    Başvuru ücretleri Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün hesabına yatırılır.

    Şehit ve vazife malulü olmuşların eş veya çocuklarından sınav ücreti talep edilmez.

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    En az 167 cm boyunda olmak,

    Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    Kamu haklarından mahrum olmamak,

    Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak)

  • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

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