Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımında geri sayım sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak kılavuzu ile bekçi alımı şartları ve başvuru tarihleri netlik kazanacak. Bekçilik alımı başvurularının sona ermesinin ardından adaylar ön sağlık kontrolünden geçirilmektedir. Peki, bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, başvuru şartları nedir? İşte bekçi alımı başvuru takvimi ve sürece ilişkin merak edilenler...