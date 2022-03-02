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Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 Bekçi alımı ne zaman? Jandarma Bekçi alımı başvuru şartları

Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 Bekçi alımı ne zaman?

Bekçi alımı başvuru tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesine 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki, Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, 2022 bekçi alımı detayları…

02.03.2022 - 13:55 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? sorusu İçişleri Bakanlığı Emniyert Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen bekçi adayları tarafından sorgulanıyor. 10 bin bekçi alımı bir süredir gündemde yer alırken bekçi alımı başvuru şartları da merak edilen konular arasında yer alıyor.

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

    2021 yılında 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde çalıştırılmak üzere 10 bin bekçi alımı yapılacak. 2022 Bekçi alım başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Gözler bekçi alımı başvuru tarihine çevrilmişken bekçi alımı başvurularının nasıl yapılacağı da araştırılan konular arasında yer aldı.

    Bekçi alımı başvurusu, Bakanlık tarafından belirlenen yerde ve açıklanan tarihler arasında şahsen yapılır.

    Posta yoluyla, eksik belgeyle ve başvuru tarihi geçtikren sonra yapılan başvurular Kabul edilmez.

    Başvuru yapan adaylardan Bakanlık tarafından belirlenen miktarda sınav ücreti alınır.

    Başvuru ücretleri Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün hesabına yatırılır.

    Şehit ve vazife malulü olmuşların eş veya çocuklarından sınav ücreti talep edilmez.

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Bekçi alımı başvuru şartlarının başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak geliyor. İşte, bekçi alım başvuru şartları;

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    En az 167 cm boyunda olmak,

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    31 yaşından gün almamış olmak,

    Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

  • BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

    Bekçi alımı konusu gündemde yer alırken bekçi maaşları da merak konusu oldu. 2022 bekçi maaşları henüz duyurulmadı. 2021 yılı bekçi maaşları ise şu şekilde;

    İlkokul mezunu bekçi maaşı 5.008,221 TL

    Lise mezunu bekçi maaşı 5.186,079 TL

    Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL

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