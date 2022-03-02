BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçi alımı başvuru şartlarının başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak geliyor. İşte, bekçi alım başvuru şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.