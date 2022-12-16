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BEKÇİ ALIMI başvuru tarihleri 2023: Bekçi alımı yapılacak mı, başvuruları ne zaman başlayacak? EGM PA bekçi alımı şartları

Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri

Yıl sonuna girilmesiyle birlikte 2023 için bekçi alımı araştırmaları başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan bekçi alımı açıklamaları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

Giriş: 16.12.2022 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bekçi alımında son duyuru 26 Nisan 2022 tarihinde yapılmıştı. Aralık ayına girilmesiyle yeni yılda yapılması beklenen alımlara ilişkin detaylar merak konusu oldu. Bekçi olmak isteyen adayların gözü Polis Akademisi Başkanlığı duyurularına çevrildi. Peki 2023 bekçi alımı başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

  • 2023 BEKÇİ ALIMI  BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı ile ilgili henüz bir duyuru yayımlamadı. 2022 yılı bekçi alımı başvuru duyurusu 26 Nisan tarihinde yapılmıştı. 2023 yılı bekçi alım süreci hakkında açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

  • BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

    e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

    f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

  • g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

    h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

  • i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

    k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

    l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

     n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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