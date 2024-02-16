Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Kimler bekçi olabilir, şartları nelerdir?
Bekçi olmak için başvuru yapmayı bekleyen vatandaşlar bekçi alımlarının ne zaman yapılacağına dair araştırma yapıyor. Geçen sene 1. dönem bekçi alımlarında bin 200 kişi göreve başlamıştı. Şimdi ise 2024 bekçi alımı için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Peki, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı ne zaman yapılacak ve şartları nelerdir? İşte, bekçi alımına dair detaylar...
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Bekçi alımları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. EGM tarafından başvuruları açılan çarşı ve mahalle bekçiliği ilanları dikkatle takip ediliyor. Adayların önce başvuruda bulunması ardından yazılı ve fiziki sınavı geçmesi gerekiyor. Bunun yanında adaylarda, boy ve yaş sınırı gibi birçok şart da aranıyor. İşte, 2024 bekçi alımı ve merak edilen tüm detaylar..
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2024 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 1. dönem bekçilik alımı başvuru tarihleri bekleniyor. Ancak şu anda konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama gelmesi halinde haberimize ekleyeceğiz.
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BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
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h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
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n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.