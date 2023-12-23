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        Haberler Gündem BEKÇİ ALIM TARİHLERİ| 2023/2. dönem bekçilik başvuruları ne zaman? 2024'te bekçi alımı yapılacak mı?

        Bekçi adaylarının gözü başvuru tarihinde! 2023/2. dönem bekçilik başvuruları ne zaman?

        Bekçilik sınav başvuru tarihleri bekçi adayları tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere bu yıl tek sefer bekçi alımı yapılmıştı. Yılın sonuna gelinmesiyle birlikte gelecek yıl bekçi alınıp alınmayacağı ve başvuru tarihlerinin ne olacağı araştırılıyor. İşte "2023/2. dönem bekçilik başvuruları ne zaman?" sorusunun cevabıyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:13
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        • 1

          Bekçilik sınav başvuruları yeni yılın yaklaşamasıyla birlikte en çok merak edilen tarihler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 2023 yılında tek sefer bekçi alımı yapılmışti. Peki, yeni yılda beki alımı olacak mı? Bekçilik sınav başvuruları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

          Yeni yılda bekçi alımıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla bekçilik sınav başvuru tarihi de bilinmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi alımıyla ilgili bir açıklama gelmesi halinde sizlere paylaşacağız.

        • 3

          BEKÇİ ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

          a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

          c) En az 167 cm boyunda olmak,

          d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

          e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

          f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

          g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

        • 4

          h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

          i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

          j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

          k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

          l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        • 5

          m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

          n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

          o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

          p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

          r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

          s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

          t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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