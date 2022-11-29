Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Bekçi alım başvuru tarihleri 2023! EGM PA Bekçi alım şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?

Bekçi alım başvuru tarihleri 2023: Bekçi alım şartları neler, başvuru ne zaman?

Bekçi alım başvurularında geri sayım sürüyor. Bir önceki dönem 26 Nisan tarihinde başlayan başvuların, bu sene ne zaman yapılacağı bekçi adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından organize edilen süreçte başvuru şartları belli oldu. İşte 2023 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru tarihleri ve tüm merak edilenler...

Giriş: 29.11.2022 - 20:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Bekçi alımı başvuruları bilindiği gibi başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından başlayacak. Bekçi alım süreci Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Peki "EGM PA Bekçi alım şartları neler, başvuru ne zaman?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • 2023 BEKÇİ ALIMI  BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı ile ilgili henüz bir duyuru yayımlamadı. 2022 yılı bekçi alımı başvuru duyurusu 26 Nisan tarihinde yapılmıştı. 

    2023 yılı bekçi alım süreci hakkında açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

     

  • BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;

     

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

     

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

     

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

     

    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

     

  • e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

     

    f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

     

    g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

     

    h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

     

  • i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

     

    j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

     

    k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

     

    l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

     

    m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.