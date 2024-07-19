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        Haberler Spor Futbol beIN Sports'tan Türk futboluna destek - Futbol Haberleri

        beIN Sports'tan Türk futboluna destek

        beIN SPORTS, futbola verdiği desteği genişletiyor. "Amatör Ruh, Profesyonel Destek" mottosuyla yola çıkan beIN SPORTS, beIN SQUAD adını verdiği yeni programıyla, başvurular ardından belirlenecek 50 amatör futbol kulübüne 2024-2025 sezonunda forma seti desteği verecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 16:43 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:43
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        beIN Sports'tan Türk futboluna destek
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        beIN MEDIA GROUP, beIN SQUAD aracılığıyla amatör futbol kulüplerine destek veriyor. "Amatör Ruh, Profesyonel Destek" sloganıyla futbola verdiği desteğin kapsamını genişleten beIN SPORTS, forma sponsoru olarak 50 amatör kulübe forma seti (forma, şort ve çorap) ile destek olacak.

        Türkiye genelinde kriterleri karşılayan ve beIN SQUAD projesine katılmak isteyen amatör kulüpler, www.beinsports.com.tr/beinsquad adresinden başvuru yapabilecek. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra desteklenecek 50 kulüp (10 engelli, 20 erkek, 20 kadın) jüri tarafından seçilecek ve beIN SPORTS'un sosyal medya hesapları ve beinsports.com.tr üzerinden duyurulacak. beIN SPORTS, forma sponsorluğunun yanı sıra web sayfası, sosyal medya hesapları ve beIN SPORTS kanaları aracılığıyla amatör futbol kulüplerine medya desteği de sağlayacak. beIN SQUAD aynı zamanda kulüplerle ilgili en son haberleri ve oyuncularla özel röportajları da futbolseverlere sunacak.

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