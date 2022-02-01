2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 23. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 20:45'de Fransız temsilcisi Asvel'i konuk ediyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

FENERBAHÇE BEKO ASVEL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Asvel maçı karşılaşması bu akşam saat 20:45'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.